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Умер Пер Киркебю
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Умер Пер Киркебю 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Ritzau Scanpix Denmark/Reuters
В возрасте 79 лет скончался датский художник-неоэкспрессионист Пер Киркебю, сообщает ArtNews.
О смерти Киркебю сообщила галерея Майкла Вернера, в которой Пер Киркебю экспонировался многие десятилетия и у которой есть филиалы в Нью-Йорке, Лондоне и Меркиш Вильмерсдорф (Германия). Арт-дилер Майкл Вернер познакомился с Пером Киркебю в 1974 году, увидел в художнике большой потенциал и предложил сотрудничество.
Первая широкая известность пришла к Перу Киркебю в начале 1980-х.
В 2001 году королева Дании наградила художника орденом "За заслуги в науке и искусстве".
В 2016 году Пер Киркебю упал с лестницы и получил тяжелую травму головы, после чего уже не мог рисовать.
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