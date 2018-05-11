Умер Пер Киркебю 

В возрасте 79 лет скончался датский художник-неоэкспрессионист Пер Киркебю, сообщает ArtNews.
О смерти Киркебю сообщила галерея Майкла Вернера, в которой Пер Киркебю экспонировался многие десятилетия и у которой есть филиалы в Нью-Йорке, Лондоне и Меркиш Вильмерсдорф (Германия). Арт-дилер Майкл Вернер познакомился с Пером Киркебю в 1974 году, увидел в художнике большой потенциал и предложил сотрудничество.
Первая широкая известность пришла к Перу Киркебю в начале 1980-х.
В 2001 году королева Дании наградила художника орденом "За заслуги в науке и искусстве".
В 2016 году Пер Киркебю упал с лестницы и получил тяжелую травму головы, после чего уже не мог рисовать.