Умер Пер Киркебю

В возрасте 79 лет скончался датский художник-неоэкспрессионист Пер Киркебю, сообщает ArtNews.

О смерти Киркебю сообщила галерея Майкла Вернера , в которой Пер Киркебю экспонировался многие десятилетия и у которой есть филиалы в Нью-Йорке , Лондоне и Меркиш Вильмерсдорф ( Германия ). Арт-дилер Майкл Вернер познакомился с Пером Киркебю в 1974 году, увидел в художнике большой потенциал и предложил сотрудничество.

Первая широкая известность пришла к Перу Киркебю в начале 1980-х.

В 2001 году королева Дании наградила художника орденом "За заслуги в науке и искусстве".

В 2016 году Пер Киркебю упал с лестницы и получил тяжелую травму головы, после чего уже не мог рисовать.