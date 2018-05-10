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Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала
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Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала

Молодая пара поиздевалась над «дедами» с помощью гвоздики с мемориала ВОВ 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
В соцсетях появилось видео, на котором молодой человек взял цветок с мемориала «Журавли моей памяти» в Красноярске и подарил его своей девушке по ее просьбе.
Видео, снятое девушкой, появилось в сообществе «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «Вконтакте».
«Данила по моей просьбе купит мне цветы по акции», — прокомментировала девушка действия парня, который украл гвоздику, возложенную посетителями мемориала.
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После этого молодой человек, улыбаясь, пафосно встал на колено и преподнес траурный цветок девушке.
«А знаете, как пахнут деды? А вот так вот они пахнут, деды. Дай-ка дедов понюхать… ммм, деды…», — сказал парень, понюхав гвоздику.
Девушка в ответ заявила, что они пахнут «прахом».
Мемориал «Журавли моей памяти» открылся год назад по инициативе красноярских ветеранов. Возле него проводятся памятные акции в честь героев Великой Отечественной войны.
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