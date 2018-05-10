Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»

Шеф новостей «Первого канала» Кирилл Клейменов больше не будет вести выпуски новостной программы «Время». Во вторник, 8 мая, он в конце программы сообщил зрителям, что прощается — и не до завтра:

«Настало время прощаться потому что это изначально было повествование в отмеренных сроках. Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь. А ведь ничего зануднее нет, чем затянувшееся развлечение». Клейменов подтвердил «Ведомостям», что перестал быть ведущим «Времени» и теперь программу в будни вновь станут вести попеременно Виталий Елисеев и Екатерина Андреева: «Так и было запланировано с самого начала — я отлажу работу новой новостной студии и потом вернусь к своей основной работе».

Перезапуск «Времени» начался 19 февраля (за месяц до президентских выборов). Программа стала выходить в новой студии, поменялся ее формат. До этого десятилетиями ведущие вели программу, сидя за столом. Теперь ведущий много ходит по студии, оснащенной «самыми современными технологиями», рассказывает про инфографику и коллажи на огромных экранах внутри студии. Осваивал новую студии сам Клейменов, которые до этого долго не работал ведущим — делая исключения для некоторых «прямых линий» с президентом Путиным

Екатерина Андреева вела «Время» с 1997 г., ее часто называют лицом «Первого канала». После перезапуска она и Елисеев остались ведущими выпусков «Времени» в выходные дни, они же сообщали новости в выпусках на другие часовые пояса — Дальний Восток и Сибирь. BBC после перезапуска «Времени» даже сообщил по ссылкой на анонимные источники что Андреева вскоре покинет «Первый канал». Представитель «Первого канала» тогда это отрицал — и говорил что через некоторое время Андреева вновь будет вести основной выпуск «Времени».

Клейменов не только вел программу из новой студии, но и поменял подачу новостей: традиционно ведущие «Времени» довольно сухо и отстраненно рассказывают о происходящем в стране, Клейменов же постоянно использовал художественные образы, ссылался на классиков и приводил исторические параллели, подкреплял слова коллажами, часто иронизировал.

В сюжете о первом после переизбрания указе Владимира Путина Клейменов говорил: «Ну и пусть, говорят нам в ответ европейцы, „зато у нас воздух чище, медицина лучше и люди живут дольше, хоть и скучнее“. А у нас веселее, но короче. И вот как раз для того, чтобы у нас было долго и весело, президент издал свой очередной, но самый главный майский указ».

Реакция зрителей на появление Клейменова была разной: одни писали в интернете, что нужно срочно вернуть Андрееву, другим, наоборот, очень понравился новый формат. А телекритик «Новой газеты» Ирина Петровская иронизировала, что Клейменов буквально каждый день отважно преодолевает законы скупого, в сущности, жанра, превращая каждую свою подводку-реплику то в проповедь, то в язвительный фельетон и умеет подавать информацию так, чтобы у зрителей дыбом волосы на голове вставали.

Клейменов считает перезапуск «Времени» удачным: «Как показывают данные службы измерений самого канала, наша аудитория выросла и в отдельных выпусках она росла взрывообразно». Перезапуск доказал, что зрителю больше не интересно просто узнавать новости, тем более что телевизор потерял монополию на новости, рассуждает Клейменов: «Зрителю важен разговор, интерпретация». На вопрос, сохранят ли Елисеев с Андреевым эту новую интонацию, Клейменов ответил, что в эту сторону интересно развиваться, но подача информации зависит от конкретного ведущего.