Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом

Посольство Латвии атаковали 9 мая

9 мая московское посольство Латвии было атаковано, заявил на своей странице в соцсети Twitter министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. По его словам, двое участников «нападения» были задержаны полицией. Глава латвийского МИДа осудил «провокацию» и потребовал от России обеспечить безопасность дипмиссии.

К чему приведет демарш США

Сирии. Ближний Восток станет более опасным местом после выхода США из ядерной сделки с Ираном . Об этом РИА Новости заявила Барбара Славин, эксперт по Ирану при Атлантическом совете. По ее словам, оставшиеся в сделке участники должны придерживаться ее, а Россия — «усердно работать», чтобы не допустить войны Ирана с Израилем

«Трамп является экспертом по подрыву международных соглашений, которые достигались с трудом», — подытожила.

Доллар грозит миру кризисом

Продолжение укрепления доллара на международном рынке Forex способно привести к мировому кредитному кризису. Об этом, как сообщают «Вести. Экономика», заявил экономист Расселл Напье. По его мнению, укрепление валюты США может привести страну к дефляции, то есть снижению общего уровня цен на товары и услуги. Тогда процентные ставки вырастут, что и может стать причиной кризиса.

Россия не допустит третью мировую

«Мудрость» России предотвратит начало третьей мировой войны в Сирии, заявил газете Kathimerini президент Арабской республики Башар Асад . В связи с этим сирийского лидера «не беспокоит» мысль о том, что третья мировая может начаться в его стране.

«К счастью, есть мудрое лидерство России», — подчеркнул он.

Израиль предупредил Иран

Израиль призвал Иран не повторять атаки на Голанские высоты. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля . По словам Йонатана Конрикуса, еврейское государство не хочет усугубления ситуации, однако за следующей атакой Ирана последует «мощный ответ».