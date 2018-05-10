Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом 

Посольство Латвии атаковали 9 мая
9 мая московское посольство Латвии было атаковано, заявил на своей странице в соцсети Twitter министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. По его словам, двое участников «нападения» были задержаны полицией. Глава латвийского МИДа осудил «провокацию» и потребовал от России обеспечить безопасность дипмиссии.
К чему приведет демарш США
Ближний Восток станет более опасным местом после выхода США из ядерной сделки с Ираном. Об этом РИА Новости заявила Барбара Славин, эксперт по Ирану при Атлантическом совете. По ее словам, оставшиеся в сделке участники должны придерживаться ее, а Россия — «усердно работать», чтобы не допустить войны Ирана с Израилем в Сирии.
«Трамп является экспертом по подрыву международных соглашений, которые достигались с трудом», — подытожила.
Доллар грозит миру кризисом
Продолжение укрепления доллара на международном рынке Forex способно привести к мировому кредитному кризису. Об этом, как сообщают «Вести. Экономика», заявил экономист Расселл Напье. По его мнению, укрепление валюты США может привести страну к дефляции, то есть снижению общего уровня цен на товары и услуги. Тогда процентные ставки вырастут, что и может стать причиной кризиса.
Россия не допустит третью мировую
«Мудрость» России предотвратит начало третьей мировой войны в Сирии, заявил газете Kathimerini президент Арабской республики Башар Асад. В связи с этим сирийского лидера «не беспокоит» мысль о том, что третья мировая может начаться в его стране.
«К счастью, есть мудрое лидерство России», — подчеркнул он.
Израиль предупредил Иран
Израиль призвал Иран не повторять атаки на Голанские высоты. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля. По словам Йонатана Конрикуса, еврейское государство не хочет усугубления ситуации, однако за следующей атакой Ирана последует «мощный ответ».
«Так что мы призываем иранцев так не поступать», — подчеркнул.