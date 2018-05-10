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Россиянам запретят жарить шашлыки
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Россиянам запретят жарить шашлыки 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Наталья Айриян / РИА Новости
Особый противопожарный режим введут в российских регионах во время проведения чемпионата мира по футболу. Его соблюдение должны обеспечить местные власти, сообщают в четверг, 10 мая, «Известия».
Соответствующий документ подписал министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков. Меры предполагают запрет на разведение костров и сжигание травы. В большинстве субъектов, где будут проходить игры мундиаля, не разрешат устраивать пикники с жаркой шашлыков на мангалах.
Под запрет попадет и сжигание мусора. Лесные инспекторы, пожарные и добровольцы будут патрулировать территории на предмет нарушений.
Во время чемпионата штрафы за несоблюдение правил повысят. Для граждан в этом случае они составят от 2 до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 15 до 30-40 тысяч, для юридических — от 200 до 400-500 тысяч.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Соперниками российской сборной на групповом этапе станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
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