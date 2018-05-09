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Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент
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Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент 

Рамблер 1 час назад
Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Петрович Сыркашев рассказал об инциденте, который произошел сегодня во время празднования Дня Победы.
Сыркашев отметил, что все прошло спокойно. С Путиным общался не в первый раз.
"Меня пригласили как ветерана на мероприятие. Мы с ним вместе сидели на трибуне. Я сидел за спиной. Когда он только пришел, он обошел всех, поздоровался. Там были и другие ветераны. Он выступал с трибуны. А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед", — приводит РЕН его слова.
Напомним, ветеран пытался подойти к Владимиру Путину, однако охрана президента оттеснила его. Путин, который обратил внимание на инцидент, подошел к Сыркашеву и пригласил его возложить цветы к могиле Неизвестного солдата.
Позже, отметил ветеран, он отправился на прием в Кремль.
На вопрос о том, что ему понравилось больше всего, Сыркашев ответил:
"Больше всего мне понравилось много-много новой техники. Тут пришла техника такая, которая по своим качествам и параметрам во многом лучше, чем у стран Запада и Америки. Наша техника во многом превосходит западные все структуры военные".
Сыркашев воевал на Западном и Белорусском фронтах, участвовал в штурме Кенигсберга.
>> Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил радиостанции "Говорит Москва", что произошедшее было непреднамеренной случайностью.
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