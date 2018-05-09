Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент

Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Петрович Сыркашев рассказал об инциденте, который произошел сегодня во время празднования Дня Победы.

Сыркашев отметил, что все прошло спокойно. С Путиным общался не в первый раз.

"Меня пригласили как ветерана на мероприятие. Мы с ним вместе сидели на трибуне. Я сидел за спиной. Когда он только пришел, он обошел всех, поздоровался. Там были и другие ветераны. Он выступал с трибуны. А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед", — приводит РЕН его слова.

Напомним, ветеран пытался подойти к Владимиру Путину, однако охрана президента оттеснила его. Путин, который обратил внимание на инцидент, подошел к Сыркашеву и пригласил его возложить цветы к могиле Неизвестного солдата.

Позже, отметил ветеран, он отправился на прием в Кремль.

На вопрос о том, что ему понравилось больше всего, Сыркашев ответил:

"Больше всего мне понравилось много-много новой техники. Тут пришла техника такая, которая по своим качествам и параметрам во многом лучше, чем у стран Запада и Америки. Наша техника во многом превосходит западные все структуры военные".