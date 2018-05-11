Сажать в России будут по новой статье 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и ряд депутатов подготовили законопроект об уголовном наказании за исполнение санкций США на территории России, пишут «Ведомости».
Уголовная ответственность будет введена также и за действия, способствующие принятию новых санкций против России, например, передачу сведений, которые могли бы стать причиной санкций.
Статья предусматривает наказание от 500 000 и до 600 000 тысяч рублей, ограничение свободы сроком до 4 лет или принудительные работы на такой же срок.
Госдума начнет рассматривать законопроект 17 мая, чтения пройдут пройдут синхронно с основным законопроектом о контрсанкциях.
Одним из обвиняемых по новой статье Уголовного кодекса может стать бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, информатор WADA. Из-за информации, переданной Родченковым, большая часть российских спортсменов были отстранены от участия в Олимпийских играх 2018 года.