Сажать в России будут по новой статье

Уголовная ответственность будет введена также и за действия, способствующие принятию новых санкций против России, например, передачу сведений, которые могли бы стать причиной санкций.

Статья предусматривает наказание от 500 000 и до 600 000 тысяч рублей, ограничение свободы сроком до 4 лет или принудительные работы на такой же срок.

Госдума начнет рассматривать законопроект 17 мая, чтения пройдут пройдут синхронно с основным законопроектом о контрсанкциях.