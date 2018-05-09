5 городов-героев, которые стоит посетить

Высшая степень отличия, которой были удостоены всего несколько городов Советского Союза, — это звание города-героя. Жители каждого из них прославили его своей героической обороной в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны.

Санкт-Петербургом и Сейчас словосочетание "город-герой" чаще всего ассоциируется с Москвой Волгоградом , которые оказались в эпицентрах крупнейших битв прошедшей войны. Тем не менее, помимо них в России есть еще 7 городов, получивших звание героев еще в период СССР. Почти каждый из них сейчас — крупные региональные центры, которые нередко привлекают туристов своими достопримечательностями. Какие города-герои стоит посетить этим летом и, что там можно посмотреть?

Город: Смоленск

За что получил звание города-героя: оборона Смоленска — важная часть Смоленского сражения. Бои за контроль над городом продолжались почти месяц — 10 июля — 5 августа 1941. В результате, Советские войска понесли тяжёлые потери, но и противник был измотан, и оказался вынужден вести тяжелые бои за крупный населённый пункт.

Какими достопримечательностями известен: из-за своего географического положения, Смоленск неоднократно первым встречал удары противников, желающих получить контроль над Москвой. Неудивительно, что с этим обстоятельством связано множество городских достопримечательностей — музей "Смоленск-щит России", Смоленская крепость, курган Бессмертия и др. Также в городе можно прогуляться по местной набережной, саду Блонье или посетить музей "В мире сказки".

Город: Тула

За что получил звание города-героя: в середине осени-начале зимы 1941 г. город оказался в центре противостояния Красной армии и немецко-фашистских войск. Противник планировал захватить Тулу как плацдарм для развития дальнейшего наступления на Москву, но город выдержал все атаки, даже находясь в почти полном окружении. Благодаря этому ставка смогла стабилизировать линию фронта на южных подступах к Москве, перехватить у германских частей инициативу и провести успешное контрнаступление.

Какими достопримечательностями известен: современная Тула — один из крупнейших российских промышленных центров России. При этом в городе находится множество достопримечательностей, главная из которых — Тульский Кремль, построенный еще в XVI веке. Также в городе действует множество музеев, в числе которых Тульский государственный музей оружия, Музей пряников и Музей "Тульские самовары". Рядом с городом находится переоборудованная в музей усадьба рода Толстых — Ясная Поляна.

Город: Севастополь

За что получил звание города-героя: оборона Севастополя — одно из самых длительных и тяжелых сражений Великой Отечественной войны. Город фактически находился на осадном положении 250 дней — с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 г. Из-за того, что советские войска в мае 1942 г. не смогли удержать Керченский полуостров, защитники города фактически оказались в окружении сил противника с трех сторон. В итоге, выдержав три волны штурмов, в июле город пал.

Какими достопримечательностями известен: пожалуй, самой известной достопримечательностью города является Малахов курган, который и оказался центром обороны защитников города. Кроме него, Севастополь известен Балаклавской бухтой, расположенной меж высоких скалистых гор, и находящимся неподалеку одноименным военно-морским музейным комплексом. В 3 км от города лежат руины античного греческого города Херсонес, где князь Киевский Владимир принял христианство. Сейчас здесь находится историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".

Город: Новороссийск

За что получил звание города-героя: оборона Новороссийска в августе-сентябре 1942 г. стала частью битвы за Кавказ. Целью противника был захват города и последующее движение вдоль по черноморскому побережью на юг до Батуми . Силы Новороссийского оборонительного района уступали противнику, но, защитники города смогли остановить наступление и тем самым сорвать планы дальнейшего движения вглубь Закавказья.

Какими достопримечательностями известен: с героической обороной города связана одна из главных его достопримечательностей — мемориал "Малая земля". Внутри памятника находится небольшой музей. Кроме этого, в городе можно прогуляться по живописной набережной адмирала Серебрякова или посетить музей-крейсер " Михаил Кутузов ". Также в городе можно поселиться на несколько недель летом, чтобы просто хорошо отдохнуть на Черном море.

Город: Волгоград

За что получил звание города-героя: Сталинградская битва стала, пожалуй, крупнейшим и важнейшим сражением всей Второй Мировой войны. Именно тогда Советскому Союзу удалось переломить ход событий. За полгода боев Красная Армия смогла заставить немцев увязнуть в оборонительных боях, окружить группировку противника и добиться ее сдачи. Окруженные капитулировали 2 февраля 1943 года, в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс.

Какими достопримечательностями известен: после битвы в городе почти не осталось уцелевших зданий, поэтому большая часть города была отстроена вновь. Самые известные местные достопримечательности входят в состав музея-заповедника "Сталинградская битва": "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане, панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом", мельница Гергардта и др. Кроме этого, в городе можно посетить Казанский кафедральный собор, местный планетарий и, само собой, прогуляться по прекрасной набережной Волги.