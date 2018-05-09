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Скончался Альфред Тальковский
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Скончался Альфред Тальковский 

Москва24 17 минут назад
Фото: ТАСС
Заслуженный артист России, поэт и бард Альфред Тальковский умер в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по культуре.
"Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны. Его творчество, неповторимое и пронзительное, сочетало в себе музыку, поэзию, художественное слово и драматическое искусство", — заявили в пресс-службе СПб ГБУК "Петербург-Концерт", где он работал более 40 лет.
Партнерами Тальковского на сцене были Булат Окуджава, Эдуард Хиль, Юрий Кукин, Александр Городницкий, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Альфреду Тальковскому было 82 года. Дату и место прощания с артистом назовут позднее.
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