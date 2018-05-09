Скончался Альфред Тальковский

"Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны. Его творчество, неповторимое и пронзительное, сочетало в себе музыку, поэзию, художественное слово и драматическое искусство", — заявили в пресс-службе СПб ГБУК "Петербург-Концерт", где он работал более 40 лет.

Альфреду Тальковскому было 82 года. Дату и место прощания с артистом назовут позднее.