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Москва вошла в топ-30 лучших студенческих городов мира
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Москва вошла в топ-30 лучших студенческих городов мира 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Москва заняла 28-е место в списке лучших городов мира для студентов, впервые войдя в топ-30 рейтинга, следует из доклада глобального научно-исследовательского центра высшего образования QS Quacquarelli Symonds.
В рейтинге QS Best Student Cities 2018, опубликованном во вторник, перечислены 100 лучших студенческих городов мира. Оценка проводилась по шести критериям, среди которых — привлекательность города, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей, а также мнение самих студентов. Последний показатель отражает результаты опроса более 50 тысяч студентов о качестве жизни в городе и готовности остаться здесь по окончании учебы.
Согласно данным исследования, в этом году российская столица улучшила свои позиции и поднялась на 11 пунктов — в 2017 году Москва была на 39-м месте. При этом по показателю "Рейтинг местных университетов" Москва заняла 15-е место.
Кроме столицы, в рейтинг вошли еще три российских города: Томск, Санкт-Петербург и Новосибирск. В 2017 году они также были в списке. В этом году Томск поднялся с 91-го на 74-е место, Санкт-Петербург улучшил свои позиции и поднялся на 76-ю строчку рейтинга, а Новосибирск занял 96-е место.
Согласно данным исследования, все четыре российских города улучшили перспективы трудоустройства для студентов и поднялись в категории "Активность работодателей". Москва при этом занимает 12-ю позицию в этой группе.
Кроме того, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург и Томск вошли в топ-50 самых бюджетных городов для студентов. Томск (5-е место) и Новосибирск (10-е место) заняли позиции в десятке лучших по показателю "Финансовая доступность".
По оценке студентов и выпускников местных университетов, Томск является наиболее привлекательным из российских городов. По показателю "Мнение студентов" он занял 82-ю позицию.
Первое место в рейтинге получил Лондон — в прошлом году он занимал третью строчку. Токио занял второе место, а Мельбурн — третье. Ни один из городов США не вошел в десятку лучших. Более того, они ухудшили результаты по ряду показателей.
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