Роспотребнадзор обратился к россиянам с предупреждением

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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке Эболы в ДР Конго 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, передаёт пресс-служба ведомства.
Как сообщает «Газета.Ru», Роспотребнадзор принял участие в совещании Комитета Международных медико-санитарных правил (ММСП) по чрезвычайной ситуации в отношении вируса Эбола.
«Участники совещания пришли к выводу, что, несмотря на серьёзность ситуации, объявлять её «Чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение», преждевременно», — пишет издание.
Роспотребнадзор попросил российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что в ДР Конго подтвердили 14 случаев заражения вирусом Эбола.
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