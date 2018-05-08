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Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
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Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине 

Рамблер 2 часа назад
Курьёзный случай произошел с жителем посёлка Шеридан в штате Мичиган (США). Мужчина находился в гостиной, когда внезапно обрушилась штукатурка на потолке, а из образовавшейся дыры на диван свалилось несколько енотов. Ошарашенный мужчина вызвал пожарных, чтобы те угомонили животных и выловили их. Выяснилось, что семья енотов жила на чердаке. Мама-енотиха обзавелась потомством из пяти малышей, к определённому возрасту они подросли и набрали вес. Штукатурка не выдержала, что и привело к знакомству домовладельца и его незаконных жильцов. Енотиха оказалась агрессивной и сопротивлялась пожарным, а одного даже укусила, прокусив перчатку. В итоге её всё-таки удалось заманить в клетку к детёнышам, а спасатель, который пострадал от острых зубов злобной енотихи, отправился сдавать анализы на бешенство.
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