Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото 

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала свое «скучающее» фото с инаугурации президента России 7 мая.
Фотография, где Поклонская одиноко стоит у входа в Андреевский зал Кремля, задумчиво облокотившись на основание резной колонны, мгновенно стала мемом в Сети.
В комментарии RT депутат заявила, что не удивлена интересом к этому снимку и поддерживает здоровый юмор.
При этом Поклонская раскритиковала Алексея Навального, который, комментируя ее фотографию, «неуместно упомянул всуе имя Императора Николая II, причисленного к лику Святых и почитаемого во всём православном мире».
Депутат предположила, что политик хотел найти одобрение «у совершенно определённых сил, желающих превращения россиян в манкуртов, не помнящих своей истории и веры».
«Это вам не с коррупцией «бороться». Тут всё бесследно и безнаказанно не проходит. И ещё, напомню: «Господь поругаем не бывает»», — заключила Поклонская.