Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото

Фотография, где Поклонская одиноко стоит у входа в Андреевский зал Кремля, задумчиво облокотившись на основание резной колонны, мгновенно стала мемом в Сети.

В комментарии RT депутат заявила, что не удивлена интересом к этому снимку и поддерживает здоровый юмор.

При этом Поклонская раскритиковала Алексея Навального , который, комментируя ее фотографию, «неуместно упомянул всуе имя Императора Николая II , причисленного к лику Святых и почитаемого во всём православном мире».

Депутат предположила, что политик хотел найти одобрение «у совершенно определённых сил, желающих превращения россиян в манкуртов, не помнящих своей истории и веры».