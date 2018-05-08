Решена судьба расстрелявшей одноклассников школьницы

Шадринская школьница, расстрелявшая одноклассников из пневматического пистолета, не вернется в старую школу. Об этом порталу Ura.ru сообщила уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курганской области Алена Лопатина.

По ее словам, девочка только что вернулась в город из санатория, где проходила курс реабилитации, вопрос о ее переводе в другую общеобразовательную школу или «учреждение закрытого типа» сейчас рассматривается.

Место, куда школьницу переведут, будет определено после правовой оценки ее действий.

Лопатина уверена, что семиклассницу следует воспитывать «по-особому», чего ее мать обеспечить неспособна. Тем не менее вопрос о лишении ее родительских прав никогда не поднимался.

Во второй половине марта шадринская школьница открыла стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета, ранив семерых. Дети отделались синяками и ссадинами.