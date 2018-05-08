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Решена судьба расстрелявшей одноклассников школьницы
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Решена судьба расстрелявшей одноклассников школьницы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Шадринская школьница, расстрелявшая одноклассников из пневматического пистолета, не вернется в старую школу. Об этом порталу Ura.ru сообщила уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курганской области Алена Лопатина.
По ее словам, девочка только что вернулась в город из санатория, где проходила курс реабилитации, вопрос о ее переводе в другую общеобразовательную школу или «учреждение закрытого типа» сейчас рассматривается.
Место, куда школьницу переведут, будет определено после правовой оценки ее действий.
Лопатина уверена, что семиклассницу следует воспитывать «по-особому», чего ее мать обеспечить неспособна. Тем не менее вопрос о лишении ее родительских прав никогда не поднимался.
Во второй половине марта шадринская школьница открыла стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета, ранив семерых. Дети отделались синяками и ссадинами.
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