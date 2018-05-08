Астролог предсказал победу Путина и пожалел

Роскомнадзор оштрафовал астролога за предсказание победы Владимира Путина на выборах президента. Об этом сам Александр Ремпель рассказал в соцсети Facebook.

Незадолго до выборов астролог опубликовал в газете «Джентри», главным редактором которой является, а также на своей странице в социальной сети прогноз, согласно которому новым президентом России станет именно Путин.

«Ей-богу, я не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы», — признался он.

Тем не менее Ремпель не остался в обиде на Роскомнадзор и пообещал ведомству спрогнозировать и его будущее по звездам.