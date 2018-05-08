Астролог предсказал победу Путина и пожалел 

Роскомнадзор оштрафовал астролога за предсказание победы Владимира Путина на выборах президента. Об этом сам Александр Ремпель рассказал в соцсети Facebook.
Незадолго до выборов астролог опубликовал в газете «Джентри», главным редактором которой является, а также на своей странице в социальной сети прогноз, согласно которому новым президентом России станет именно Путин.
«Ей-богу, я не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы», — признался он.
Тем не менее Ремпель не остался в обиде на Роскомнадзор и пообещал ведомству спрогнозировать и его будущее по звездам.
Президентские выборы в России состоялись 18 марта. Их выиграл Владимир Путин, набрав более 76% голосов. Накануне Путин произнес присягу и вступил в должность президента России. В последовавшей за этим речи глава государства назвал целью своей жизни и работы — служение людям и стране, а также сообщил, что России нужны прорывы во всех сферах жизни, чтобы стать современным и динамичным государством.