Почти 600 тысяч кубанцев стали участниками акции «Бессмертный полк»

Краснодарцы прошли с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны по улице Красной — от сквера им. Жукова до площади Памяти Героев, где возложили цветы к Вечному огню. 70 волонтеров пронесли по улице большую копию Знамени Победы.