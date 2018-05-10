Почти 600 тысяч кубанцев стали участниками акции «Бессмертный полк» 

В Краснодаре шествие объединило более ста тысяч горожан. Их приветствовали губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Краснодарцы прошли с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны по улице Красной — от сквера им. Жукова до площади Памяти Героев, где возложили цветы к Вечному огню. 70 волонтеров пронесли по улице большую копию Знамени Победы.
В краевой столице гражданская акция прошла в шестой раз, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
«Бессмертный полк» — народная часть парада Победы. Впервые в таком формате и с таким названием шествие россиян с портретами участников войны прошло в 2012 году в Томске по инициативе журналистов Сергея Лапенкова, Сергея Колотовкина и Игоря Дмитриева. С тех пор масштабы акции лишь росли. Прошлогодняя стала самой массовой — в ней участвовало более 12 миллионов россиян. Акция уже вышла за пределы страны. «Бессмертный полк» прошел в США, Великобритании, Германии, Чехии, Дании, Бразилии и других странах мира.