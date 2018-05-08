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Более 20 маршей «Бессмертного полка» пройдут в Германии
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Более 20 маршей «Бессмертного полка» пройдут в Германии 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: РИА Новости
В рамках акции «Бессмертный полк» 9 мая в Германии пройдут более 20 шествий, сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев на церемонии передачи бронзового бюста маршала СССР Георгия Жукова германо-российскому музею Берлин-Карлсхорст.
«Главные события празднования 9 Мая состоятся завтра в Берлине. Это и возложение венков к основным мемориалам советским воинам, павшим за освобождение и за Победу в те памятные дни мая 1945 года, и, конечно же, «Бессмертные полки», более 20 пройдут по разным городам Германии», — сказал Нечаев, передает РИА «Новости».
Он поблагодарил власти Германии «за понимание, за поддержку в организации этих мероприятий, за солидарность» и отметил, что акция «Бессмертный полк» призвана напомнить о том, что «нам предстоит вместе строить счастливое и обязательно мирное будущее в Европе».
Напомним, генерального консула США во Владивостоке Майкла Кийса впечатлила акция «Бессмертный полк».
В этом году акция «Бессмертный полк» уже прошла также в Дублине, Каире, Йоханнесбурге, Торонто, Стамбуле, Манчестере, Мадриде, Стокгольме, Сеуле, Вашингтоне и других городах разных стран.
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