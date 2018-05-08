Более 20 маршей «Бессмертного полка» пройдут в Германии

«Главные события празднования 9 Мая состоятся завтра в Берлине. Это и возложение венков к основным мемориалам советским воинам, павшим за освобождение и за Победу в те памятные дни мая 1945 года, и, конечно же, «Бессмертные полки», более 20 пройдут по разным городам Германии», — сказал Нечаев, передает РИА «Новости».

Он поблагодарил власти Германии «за понимание, за поддержку в организации этих мероприятий, за солидарность» и отметил, что акция «Бессмертный полк» призвана напомнить о том, что «нам предстоит вместе строить счастливое и обязательно мирное будущее в Европе».