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В Сети продают кота-целителя
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В Сети продают кота-целителя 

Рамблер 2 часа назад
Фото: avito.ru
Пермяк продает на сайте Avito «необычного» кота за два миллиона рублей.
Согласно описанию «лота», пятилетний кот приносит удачу бизнесменам, «видит что-то» из потустороннего мира и «наглядно общается» с ним. Более того, питомец обладает целительными свойствами, так как ранее лишь несколько часов сна с ним на груди исцеляли любой недуг, который наблюдался у членов семьи нынешнего владельца животного.
«Так же ходит в туалет в положенное место», — добавил автор объявления.
Столь необычные свойства кота хозяин объясняет жизнью питомца с «очень заряженным энергией» человеком, которой тот «питался».
Также он подчеркнул, что цена в два миллиона рублей является более чем справедливой, однако не исключил торг, если кот «хорошо отнесется» к потенциальному покупателю.
Чуть более года назад СМИ сообщали, что на Avito за пять миллионов рублей был продан кот-экстрасенс. «800-летний» питомец, как уверял его хозяин, также мог общаться с потусторонним миром, видел привидений и духов и лечил болезни.
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