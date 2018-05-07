В Сети продают кота-целителя

Пермяк продает на сайте Avito «необычного» кота за два миллиона рублей.

Согласно описанию «лота», пятилетний кот приносит удачу бизнесменам, «видит что-то» из потустороннего мира и «наглядно общается» с ним. Более того, питомец обладает целительными свойствами, так как ранее лишь несколько часов сна с ним на груди исцеляли любой недуг, который наблюдался у членов семьи нынешнего владельца животного.

«Так же ходит в туалет в положенное место», — добавил автор объявления.

Столь необычные свойства кота хозяин объясняет жизнью питомца с «очень заряженным энергией» человеком, которой тот «питался».

Также он подчеркнул, что цена в два миллиона рублей является более чем справедливой, однако не исключил торг, если кот «хорошо отнесется» к потенциальному покупателю.

Чуть более года назад СМИ сообщали, что на Avito за пять миллионов рублей был продан кот-экстрасенс. «800-летний» питомец, как уверял его хозяин, также мог общаться с потусторонним миром, видел привидений и духов и лечил болезни.