Ещё
Тест: Что вы знаете о Дне Победы?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы

Тест: Что вы знаете о Дне Победы? 

Рамблер 7 мая 2018
Фото: РИА Новости
Девятого мая в России отмечается День Победы. Известно ли вам, что именно произошло в этот день в 1945 году? Насколько в целом вы знаете историю Великой Отечественной войны? Пройдите тест.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы482
Путин ответил Каннам и другие события дня30
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества73
Известный музыкант найден мертвым14
Киев заберет российские банки88
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение