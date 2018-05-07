Названа дата первого Всероссийского химического диктанта

Первый Всероссийский химический диктант пройдет 12 мая

Первый Всероссийский химический диктант пройдет 12 мая, сообщили в понедельник в пресс— службе корпорации "Российский учебник", которая вместе с МГУ является организатором акции.

"12 мая в 14:00 по московскому времени пройдет Всероссийский химический диктант, который призван популяризировать естественнонаучное образование", — сказали в пресс-службе, добавив, что принять участие в диктанте может любой желающий, кому важно и интересно проверить свои знания в химии.

Как рассказали в пресс-службе, чтобы принять участие в диктанте, нужно найти на сайте проекта ближайшую площадку проведения, изучить условия и распорядок работы площадки в день мероприятия. "Всего в России для участия в диктанте зарегистрировано уже более 460 площадок из 71 региона", — сообщили в пресс-службе.

Организаторы уточнили, что центральной площадкой в Москве станет химический факультет МГУ, а именно его главная аудитория на 450 человек.

"Следующий, 2019 год, объявлен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия Периодического закона, открытого Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году. В его преддверии мы предлагаем всем желающим освежить познания в химии, проверить их и почерпнуть нового на нашем Всероссийском химическом диктанте", — прокомментировал проект ректор вуза Виктор Садовничий.

Организаторы уточнили, что участникам диктанта предстоит за 45 минут ответить на 25 интересных и не очень сложных вопросов. Каждое задание демонстрирует роль и значение химии в жизни современного человека и общества, показывает химическую природу окружающего мира. Вопросы составлены в тестовой форме, у каждого из них единственный правильный ответ. При этом чтобы ответить правильно, специальные химические знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить.