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Шевченко покидает СПЧ из-за митингов 5 мая
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Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Я официально заявляю, что выхожу из Совета по правам человека и по развитию гражданского общества при президенте РФ", — заявил он в четверг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, причиной выхода стала невозможность провести "открытое, резонансное" заседание СПЧ в связи с событиями 5 мая на Пушкинской площади в Москве.
Ранее и.о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что предложений от СПЧ обсудить майскую несогласованную протестную акцию в Москве в Кремль не поступало. Он также уточнил, что выступивший публично с идеей срочного созыва Совета Шевченко в Кремль с таким предложением не обращался.
5 мая в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тыс. человек.
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