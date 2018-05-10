Шевченко покидает СПЧ из-за митингов 5 мая

Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ

"Я официально заявляю, что выхожу из Совета по правам человека и по развитию гражданского общества при президенте РФ", — заявил он в четверг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, причиной выхода стала невозможность провести "открытое, резонансное" заседание СПЧ в связи с событиями 5 мая на Пушкинской площади в Москве

Ранее и.о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что предложений от СПЧ обсудить майскую несогласованную протестную акцию в Москве в Кремль не поступало. Он также уточнил, что выступивший публично с идеей срочного созыва Совета Шевченко в Кремль с таким предложением не обращался.

5 мая в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тыс. человек.