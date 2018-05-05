«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь

На Москву надвигаются ливни и грози.

«Бессонная ночь для москвичей: самая «жесть» будет в ночь на воскресенье и утром … ливни, грозы, шквал и 30-50% месячной нормы дождевой воды. Будьте осторожны», — предостерегает у себя на странице в Фейсбук ведущий специалист Центра погоды «Фобос».

По прогнозам, 6 мая через Центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт, его будут сопровождать грозовые облака, интенсивные ливни (13-18 мм, местами до 25 мм, — 30-50% всей месячной нормы), усиление ветра. Столбики термометров поползут вниз, сообщают «Метеовести».

Ночью в столичном регионе будет облачно, ожидаются ливни и грозы. Температура +12…+14°, по области +10…+15°.

Не исправится погода и днем — будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, утром ожидается гроза. Воздух прогреется в Москве до +14…+16°, по области +13…+18°, на юге +18…+23. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.