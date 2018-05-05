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В Генуе впервые прошла акция «Бессмертный полк»
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В Генуе впервые прошла акция «Бессмертный полк» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В итальянском городе Генуя впервые прошла акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошло по территории местного кладбища Стальено, где находится могила Героя Советского Союза и национального героя Италии Фёдора Полетаева.
«Мы прошли по центральной аллее, а затем у памятника Полетаеву состоялась торжественная церемония», — рассказал глава генерального консульства России в Генуе Марат Павлов.
Ранее стало известно, что в акции «Бессмертный полк», которая прошла на территории посольства России в Токио, приняли участие около 300 человек.
В апреле URA.RU сообщило, что число участников данной акции в Челябинской области за пять лет выросло почти в 50 раз.
RT на русском: последние новости
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