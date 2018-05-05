«Ночные волки» почтили память солдат-освободителей в Словакии

Участники мотопробега "Дороги Победы — на Берлин 2018" в субботу возложили венки и букеты живых цветов к подножию памятника красноармейцам на холме Славин в Братиславе . К ним присоединились политические и общественные деятели Словакии , студенты и школьник, а также ветераны. На торжественной церемонии выступил посол России в республике Алексей Федотов

"Возложением венков в Братиславе завершился словацкий участок мотопробега, организованного российским байкерским клубом "Ночные волки". На территории республики его участники поклонились памятникам советских героев в городах Банска-Бистрица (Центральная Словакия), Трнава (Западная Словакия) и Братислава. Церемонии прошли при массовом скоплении представителей общественности", — сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Владислав Куликов.

Словаки, как подчеркнул он, оказывают мотоциклистам "очень теплый прием, а местные власти предоставляют всяческую поддержку".

Мемориальный комплекс Славин, где похоронены 6845 советских воинов, расположен на одноименном холме высотой 252 метра, возвышающимся над центром словацкой столицы. Мемориал объявлен памятником культуры. Его доминантой является 42-метровая стела с бронзовой фигурой красноармейца-победителя. Ее видно из многих районов Братиславы.