В Москве ожидается гроза

В Москве в субботу ожидается гроза и до 26 градусов тепла

Гроза, кратковременный дождь, порывистый ветер и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец "Сегодня будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в столице — плюс 24-26 градусов, по области — плюс 22-27 градусов, ветер южный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый", — рассказал собеседник агентства. Синоптик отметил, что атмосферное давление в столице будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба. Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере