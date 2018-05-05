Ещё
В Москве ожидается гроза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в субботу ожидается гроза и до 26 градусов тепла 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Гроза, кратковременный дождь, порывистый ветер и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в столице — плюс 24-26 градусов, по области — плюс 22-27 градусов, ветер южный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый", — рассказал собеседник агентства.
Синоптик отметил, что атмосферное давление в столице будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
РИА Новости: последние новости
Далай-лама рассказал, почему щекочет полицейских Пользователи Сети раскритиковали сексистскую шутку в новом "Простоквашино" В посольстве России в Токио проходит акция "Бессмертный полк"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре24
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива414
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ193
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии295
Певица погибла во время отдыха42
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение