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В посольстве РФ в Токио проходит акция «Бессмертный полк»
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В посольстве России в Токио проходит акция «Бессмертный полк» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Иван Захарченко
Акция "Бессмертный полк" проходит на территории посольства России в Японии, передает корреспондент РИА Новости.
"Акция "Бессмертный полк" проходит в Токио во второй раз. В этом году мы ожидаем большее число участников, а также нами подготовлена насыщенная программа проведения. Перед шествием состоится концерт, выступит известный баритон Никита Ямасита, певец Андрей Чекаев, дети из группы "Творчество без границ" прочитают стихи, споют песни и выступит также хор "Россиянка" из школы при посольстве. После шествия всех участников ожидает "полевая кухня", — сообщила РИА Новости региональный координатор штаба "Бессмертный полк" в Токио Татьяна Романова.
Мероприятие является неофициальным, в основе его проведения лежит активность и желание россиян, проживающих в Японии.
"В мою задачу входило составление списков участников акции, переговоры с артистами. Затем эта информация была предоставлена в Россотрудничество, от них мы получаем техническое обеспечение, моральную и материальную поддержку. Все остальное — за счет нашей активности", — пояснила Романова.
Акция "Бессмертный полк" родилась в Томске в 2012 году и затем охватила многие города России. В последние годы ее стали проводить и соотечественники, проживающие за рубежом.
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