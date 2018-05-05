Далай-лама рассказал, почему щекочет полицейских

Далай-лама XIV не делает различий между высокопоставленными властителями и нищими и щекочет полицейских, если те не улыбаются от его шуток, рассказал он российским ученым в ходе диалога в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала.

"Для меня цари, папы Римские, ламы, нищие и полицейские — все одинаковы", — заявил духовный лидер буддистов.

Он отметил, что старается у всех вызвать улыбку, подшучивает даже над полицейскими. "А если они не улыбаются, я их начинаю щекотать", — признался Далай-лама.

Тема влияния эмоций на здоровье человека и общества стала одной из основных на конференции российских ученых и их буддийских коллег во главе с Далай-ламой под названием "Понимание мира". Несмотря на сложность затрагиваемых тем из областей нейробиологии, физиологии, квантовой физики, генетики, атмосфера дискуссий сложилась очень теплой, и в зале часто звучали шутки и смех Далай-ламы, мгновенно поддерживаемые светскими учеными и буддийскими монахами.

Модератором дискуссий выступил ведущий российский нейробиолог, член-корреспондент РАН Константин Анохин. В диалоге принимают участие научный руководитель Института общей генетики РАН академик Николай Янковский, известный физиолог, возглавлявший Институт мозга человека РАН, академик Святослав Медведев, специалисты Института философии РАН профессор Давид Дубровский и профессор Виктория Лысенко , директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизилогии РАН профессор Павел Балабан, руководитель лаборатории эволюционной геномики Института общей генетики профессор Евгений Рогаев, глава лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биофака МГУ профессор Александр Каплан , один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков , а также еще ряд специалистов из России