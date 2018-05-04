Кадыров оправдал поигравших живым котом бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров не нашел жестокой видеозапись, на которой бойцы чеченского клуба «Беркут» перебрасываются живым котом вместо мяча. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С котом все в порядке, он сытый, ухоженный, ласковый и довольный жизнью», — написал Кадыров.

Он также рассказал, что к коту относятся как к полноправному члену семьи, и сравнил поведение бойцов с играми родителей с детьми.

«Наверное, каждый папа аккуратно, ласково подбрасывал вверх своего ребенка. Также ласково, играючи подбрасывали кота ребята из клуба "Беркут". Они не имели умысла обидеть животное, посмотрите на видео, как аккуратно они его ловят, с любовью. И кот не царапается, не вырывается», — замечает глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что настоящий мусульманин никогда не обидит кошку, поскольку пророк Мухаммед любил этих животных и считал их чистыми.

«Я лично знаю бойца "Беркута" Альберта Дураева, он очень религиозный и высоконравственный молодой человек», — добавил он.

Видеозапись с участием кота и двух бойцов «Беркута» опубликовал в своем Instagram сам Дураев. На кадрах мужчины перебрасывают животное друг другу, как мяч, и несколько раз чуть не роняют его на землю, кот переворачивается в воздухе и мяукает.