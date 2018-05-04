Французский политик примет участие в «Бессмертном полке»

Французский политик примет участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве

Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат в президенты на выборах во Франции в 2017 году, сообщил, что на следующей неделе посетит Москву и примет участие в акции "Бессмертный полк".

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Со вторника, вернее с понедельника вечера, по четверг я буду в Москве… Я еду в Россию на День Победы Красной армии над нацистами, вермахтом и дивизиями СС. Победа Красной армии сделала затем возможным освобождение всего континента", — сказал Меланшон на пресс-конференции, которая транслировалась в его аккаунте в Twitter.

Он отметил, что это хороший момент, чтобы показать российскому народу свою эмпатию.

"Как вы знаете, 20 миллионов русских погибли в этой войне. Есть замечательная и волнительная акция — "Бессмертный полк". Люди идут маршем с фотографиями тех, кто погиб во время войны. Люди выходят на акцию в Москве, но я также хочу отметить, что люди выходят и в Париже. Об этом широко не известно, но они это делают. И я буду участвовать в акции в Москве. Я еще не решил, фотографию кого я понесу. Но я принесу фото", — сказал политик, уточнив, что не будет принимать участие в Параде на Красной площади.

Мелашон также сообщил, что намерен встретиться с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым.