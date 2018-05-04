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Кот получил в наследство от хозяйки €1,5 млн
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В Италии кот получил в наследство от хозяйки €1,5 млн 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
Черно-белый кот по кличке Пилу получил в наследство от хозяйки €1,5 млн Об этом сообщило веронское приложение газеты Corriere della Sera.
Хозяйку животного звали Чечилия Анна, она всю жизнь работала в администрации Совмина Италии. Анна умерла в возрасте 88 лет. У женщины не было наследников и незадолго до смерти она составила завещание в пользу кота.
"В ясном уме и полном здравии заявляю, что хочу оставить свое состояние коту по имени Пилу", — написала она.
Распорядителем состояния стал представитель Фонда вкладчиков, к помощи которого обратилась завещательница. В его обязанности входит надзор за использованием средств и обеспечение должного уровня жизни животному, который сейчас помещен в резиденцию для домашних животных в Милане. При этом Фонд объявил о поиске желающих приютить Пилу. Правда, новые хозяева не получат права распоряжаться его состоянием и должны будут отчитываться за средства, потраченные на его содержание. После смерти Пилу оставшиеся деньги, согласно последней воле Чечилии Анны, перейдут одной из организаций по охране животных.
Это не первый подобный случай в Италии. Ранее уже сообщалось о кошках и собаках, становившихся наследниками состояний своих хозяев. Как правило, речь идет не только о деньгах, но и недвижимости — домах и квартирах.
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