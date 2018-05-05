«Бессмертный полк» прошел в столице Кувейта

Около 200 наших соотечественников пронесли портреты родственников, защитивших мир от фашизма.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы уже начали проходить по всему миру. Так, в столице Кувейта состоялась акция «Бессмертный полк».

По улицам города с портретами своих родственников, защищавших нашу страну от врага в годы Великой Отечественной войны, прошли около 200 наших соотечественников.

Они живут в другом государстве, но подвиг своих предков помнят. Среди участников акции было много детей — сейчас, когда в некоторых странах переписывается история, это особенно важно. Ведь именно им сохранять память о героизме советских солдат для будущих поколений.