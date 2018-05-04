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В МЧС рассказали о стабилизации паводковой ситуации
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В МЧС рассказали о стабилизации паводковой ситуации 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Паводковая ситуация в России стабилизируется, сообщил первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский.
"Наблюдается положительная динамика по спаду воды, подтопленных жилых домов нет. Но в 23 населенных пунктах остаются подтопленными почти восемь тысяч приусадебных участков, а также 20 участков дорог", — сказал он на оперативном совещании в МЧС.
Кутровский сообщил, что разрушение ледового покрова началось на реках Обь, Енисей, Лена и их притоках. В связи с этим осуществляется сопровождение ледохода и мониторинг гидрологической обстановки, отметил он.
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