Москвич посадил во дворе розы и пожалел

Пользователь Facebook посадил два куста в своем дворе и готовится заплатить за это 50 тысяч рублей.

Разработчик программного обеспечения Григорий Миргородский опубликовал на своей странице в соцсети фото двух кустов роз, которые он посадил во дворе, в котором живет.

«Посадил два куста роз. Мне штраф 50 тысяч рублей?» — подписал он снимок.

Далее Миргородский, ссылаясь на Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы , сообщает, что подобные посадки должны соответствовать разработанному проекту, который был согласован по меньшей мере в четырех ведомствах и утвержден юридическим собственником территории.

Facebook

Согласно другому пункту упомянутых правил, за самовольную посадку деревьев и кустарников взимается штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

«Не ту страну назвали Гондурасом…» — прокомментировала одна из подписчиц Миргородского.

Все остальные комментаторы также осудили политику, которая подразумевает наказание за гражданские инициативы по облагораживанию придомовых территорий.