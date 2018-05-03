Ещё
Россияне побили рекорд бегства в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рекордное число бегущих в США россиян связали с запретом гей-пропаганды 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Число россиян, желающих получить убежище в США, побило рекорд 24-летней давности, сообщает «Радио Свобода».
По последним данным на конец сентября 2017 года, Служба гражданства и иммиграции США (U. S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) получила 2 664 прошения от россиян за год. Это на 39 процентов больше, чем годом ранее. Также был побит рекорд 1994 года, когда американские иммиграционные службы зарегистрировали 2 127 таких заявлений от россиян.
USCIS не раскрывает причины, по которым граждане России желают переехать в Штаты. Согласно закону, убежище может быть предоставлено человеку в случае, если его преследуют или у него есть основания опасаться преследования на родине из-за его расы, национальности, религиозной принадлежности, принадлежности к какой-либо социальной группе или из-за политических взглядов.
Как утверждают источники «Радио Свобода», рост числа обращений от россиян с просьбой предоставить им убежище начался после 2013 года, когда в РФ был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма.
В январе стало известно, что Белый дом намерен провести иммиграционную реформу. Она позволит 1,8 миллиона людей, которые прибыли в США еще детьми, получить гражданство.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии173  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы90
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов255
Полномочия Медведева передадут Кудрину1027
В Сирии разбился российский истребитель432
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка125
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение