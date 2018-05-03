Россияне побили рекорд бегства в США

Рекордное число бегущих в США россиян связали с запретом гей-пропаганды

По последним данным на конец сентября 2017 года, Служба гражданства и иммиграции США (U. S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) получила 2 664 прошения от россиян за год. Это на 39 процентов больше, чем годом ранее. Также был побит рекорд 1994 года, когда американские иммиграционные службы зарегистрировали 2 127 таких заявлений от россиян.

USCIS не раскрывает причины, по которым граждане России желают переехать в Штаты. Согласно закону, убежище может быть предоставлено человеку в случае, если его преследуют или у него есть основания опасаться преследования на родине из-за его расы, национальности, религиозной принадлежности, принадлежности к какой-либо социальной группе или из-за политических взглядов.

Как утверждают источники «Радио Свобода», рост числа обращений от россиян с просьбой предоставить им убежище начался после 2013 года, когда в РФ был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

В январе стало известно, что Белый дом намерен провести иммиграционную реформу. Она позволит 1,8 миллиона людей, которые прибыли в США еще детьми, получить гражданство.