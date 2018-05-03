Как принять участие в акции «Бессмертный полк»?

В прошлом 2017 году в «Бессмертном полку» приняли участие 103 тысячи краснодарцев.

Бессмертный полк — это теперь международное общественное движение по сохранению личной памяти поколения Великой Отечественной войны. На сегодняшний акция охватывает больше 80 стран.

Для участия в акции желающим необходимо разместить фотографии своих близких и их истории на интернет-ресурсе moypolk.ru. Это необязательное, но важное условие для участия в шествии. Далее необходимо изготовить/приобрести транспарант с портретом близкого человека, указав ФИО и годы его жизни. Если не получится, можно просто принести распечатанное фото.