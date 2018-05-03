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Как принять участие в акции «Бессмертный полк»?
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Как принять участие в акции «Бессмертный полк»? 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В прошлом 2017 году в «Бессмертном полку» приняли участие 103 тысячи краснодарцев.
Бессмертный полк — это теперь международное общественное движение по сохранению личной памяти поколения Великой Отечественной войны. На сегодняшний акция охватывает больше 80 стран.
Для участия в акции желающим необходимо разместить фотографии своих близких и их истории на интернет-ресурсе moypolk.ru. Это необязательное, но важное условие для участия в шествии. Далее необходимо изготовить/приобрести транспарант с портретом близкого человека, указав ФИО и годы его жизни. Если не получится, можно просто принести распечатанное фото.
Напомним, движение «Бессмертный полк» было инициировано в 2011 году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. В прошлом 2017 году в «Бессмертном полку» приняли участие 103 тысячи краснодарцев.
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