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Четверо россиян удостоены Ордена Восходящего солнца Японии
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Четверо россиян удостоены Ордена Восходящего солнца Японии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
Четверо россиян удостоены Ордена Восходящего солнца в Японии, их имена отмечены в обнародованном правительством страны списке награжденных.
Орденом Восходящего солнца третьей степени отмечена деятельность Александра Румянцева — российского врача-педиатра, академика РАМ и РАМН, генерального директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" и члена Совета Федерации, руководителя группы по сотрудничеству СФ с Палатой советников парламента Японии Виктора Озерова.
Ордена Восходящего солнца четвертой степени удостоена Асия Садыкова, возглавляющая Татарско-Японский культурно-информационный центр "Сакура" в Казани.
Орденом Восходящего солнца шестой степени награждена Александра Кудряшова — российский флорист, преподаватель школы икэбана "Согэцу" в Южно-Сахалинске.
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