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В Кузбассе закрыли крупный ТЦ из-за нарушений
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В Кузбассе приставы закрыли крупный ТЦ из-за нарушений противопожарных норм 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Судебные приставы запретили эксплуатацию крупного торгового центра в кузбасском Анжеро-Судженске из-за нарушений противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Кемеровской области.
"Судебные приставы УФССП по Кемеровской области запретили эксплуатацию крупного торгового центра "Экватор" в Анжеро-Судженске из-за нарушений противопожарной безопасности. Следует отметить, что в данном ТЦ помимо многочисленных магазинов располагается спортивный зал и детская игровая комната", — говорится в сообщении.
Основанием для приостановления работы ТЦ стало решение Яйского районного суда по иску прокурора о запрете эксплуатации здания и устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства.
"Суд постановил, что выявленные в ходе проверки торгового центра нарушения противопожарной безопасности создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц", — пояснили в УФССП.
В день поступления исполнительного листа судебные приставы выехали на место и опечатали все входы и выходы здания. Двери ТЦ "Экватор" будут закрыты для посетителей до устранения всех выявленных нарушений, подчеркнули в ведомстве.
В региональной администрации РИА Новости сообщили, что всего по итогам комиссионных проверок противопожарной безопасности в Кузбассе приостановлена эксплуатация 8 объектов. В частности, в Кемерово закрыт ТРЦ "Аврора", дворец спорта в Новокузнецке, торгово-развлекательные центры "Континент" и "Грин Хаус", ночной клуб "Синева-клаб", в Анжеро-Судженске — торговый центр "Русь", в Осинниках — торговый дом "Коралл", в поселке Тяжинский — районный дом культуры "Юбилейный". Еще три материала в отношении торговых объектов находятся на рассмотрении в суде Новокузнецка.
Масштабные проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность проводятся по всей России после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек.
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