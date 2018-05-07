27 мая в Петербурге пройдет Большой велопарад

В день города, 27 мая, в Санкт-Петербурге пройдет Большой велопарад, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Старт пробега назначен на 10:00 от пересечения Литейного проспекта и улицы Жуковского.

Финиш по традиции состоится в парке 300-летия Санкт-Петербурга, там для всех желающих организуют развлекательную зону, выступления музыкальных коллективов и фудкорт.

Длина маршрута 14 километров, в прошлом году в велопробеге приняли участие более 15 тысяч петербуржцев и гостей нашего города.