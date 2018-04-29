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Патриарх Кирилл заявил о праве церкви оценивать политиков
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Патриарх Кирилл заявил о праве церкви оценивать политиков 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Церковь имеет право на нравственную оценку политических деятелей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он подчеркнул, что религия и политика — это «явления совершенно разного порядка», а не «две стороны одной медали». Но, по его мнению, церковь, не вмешиваясь в политику, «имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей», чтобы защитить верующих от духовного и материального ущерба со стороны политиков, передает ТАСС.
Как заявил патриарх, религия должна помочь человеку «жить достойно в этом мире, не делать ошибок, не разрушать свою собственную личность и жизнь других людей».
Он «не видит никакой другой аргументации, кроме религиозной, которая была бы способна разоружить идеологическую основу радикализма и терроризма». Патриарх считает, что только религия может опровергнуть доводы радикалов, которые «апеллируют к религиозным истинам», передает РИА «Новости».
При этом сами экстремисты, по словам патриарха, «нередко вдохновляются ложным толкованием религиозных доктрин или оправдывают свой радикализм стремлением угодить Богу».
Патриарх Московский и всея Руси в воскресенье находится в Албании с официальным визитом.
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