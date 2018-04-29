Патриарх Кирилл заявил о праве церкви оценивать политиков

Церковь имеет право на нравственную оценку политических деятелей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он подчеркнул, что религия и политика — это «явления совершенно разного порядка», а не «две стороны одной медали». Но, по его мнению, церковь, не вмешиваясь в политику, «имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей», чтобы защитить верующих от духовного и материального ущерба со стороны политиков, передает ТАСС

Как заявил патриарх, религия должна помочь человеку «жить достойно в этом мире, не делать ошибок, не разрушать свою собственную личность и жизнь других людей».

Он «не видит никакой другой аргументации, кроме религиозной, которая была бы способна разоружить идеологическую основу радикализма и терроризма». Патриарх считает, что только религия может опровергнуть доводы радикалов, которые «апеллируют к религиозным истинам», передает РИА «Новости»

При этом сами экстремисты, по словам патриарха, «нередко вдохновляются ложным толкованием религиозных доктрин или оправдывают свой радикализм стремлением угодить Богу».