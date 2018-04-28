Ещё
Брат Раисы Горбачёвой умер в психбольнице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже умер брошенный всеми в психлечебнице брат Раисы Горбачевой 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В Воронеже скончался писатель — брат Раисы Горбачевой Евгений Титаренко. Ушел он из жизни, как сообщает ГТРК "Воронеж", в областной больнице, куда был переведен незадолго до смерти из психиатрической лечебницы.
ГТРК "Воронеж"
В "доме скорби" — психиатрическом стационаре в Орловке он находился долгие годы. Поскольку родственники опеку над ним не оформили, то в качестве опекуна выступал диспансер в лице его главврача.
Сообщалось, что дважды в год Титаренко проходил обследование, результаты которого не позволяли выписать его домой. Однако в судьбе его было много неясного/ Довольно долго ходили слухи, что он содержался в спецлечебнице якобы незаконно.
В 2014 году сотрудники прокуратуры проверяли эту информацию, но пришли к выводу, что это не так. Однако разговоры об этом не утихали.
Летом 2017 года в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" некогда знавшие брата Раисы Горбачевой говорили, что в психлечебницу его отправили потому, что он якобы знал некие тайны, компрометировавшие первых (на тот момент) лиц государства.
Могла ли так поступить с родным братом Раиса Максимовна? Писатель и консультант Михаила Горбачева Георгий Пряхин, работавший с "первой леди СССР" над ее книгой, вспоминает, что она рассказывала чудесные истории про их детство. Однако когда речь зашла о настоящем моменте, Горбачева сказала единственную фразу: "Он пьет".
По какой причине Евгений Титаренко был отрезан от общества, и почему ему некуда было вернуться из больницы? В июле 2017-го журналисты "Прямого эфира" провели собственное расследование.
Похороны писателя назначены на 3 мая.
Вести.Ru: последние новости
Депутаты предложили приравнять свою зарплату к средней по России России предрекли потерю территорий через век Эра мира: Северная и Южная Кореи взяли курс на объединение
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян290
Лавров сделал заявление года140
Анонсировано повышение пенсионного возраста648
Российских моряков запугали украинскими пиратами121
Известный режиссер разбился в ДТП20
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение