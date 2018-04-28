Брат Раисы Горбачёвой умер в психбольнице

В Воронеже умер брошенный всеми в психлечебнице брат Раисы Горбачевой

В Воронеже скончался писатель — брат Раисы Горбачевой Евгений Титаренко . Ушел он из жизни, как сообщает ГТРК "Воронеж", в областной больнице, куда был переведен незадолго до смерти из психиатрической лечебницы.

ГТРК "Воронеж"

В "доме скорби" — психиатрическом стационаре в Орловке он находился долгие годы. Поскольку родственники опеку над ним не оформили, то в качестве опекуна выступал диспансер в лице его главврача.

Сообщалось, что дважды в год Титаренко проходил обследование, результаты которого не позволяли выписать его домой. Однако в судьбе его было много неясного/ Довольно долго ходили слухи, что он содержался в спецлечебнице якобы незаконно.

В 2014 году сотрудники прокуратуры проверяли эту информацию, но пришли к выводу, что это не так. Однако разговоры об этом не утихали.

Летом 2017 года в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" некогда знавшие брата Раисы Горбачевой говорили, что в психлечебницу его отправили потому, что он якобы знал некие тайны, компрометировавшие первых (на тот момент) лиц государства.

Могла ли так поступить с родным братом Раиса Максимовна? Писатель и консультант Михаила Горбачева Георгий Пряхин, работавший с "первой леди СССР" над ее книгой, вспоминает, что она рассказывала чудесные истории про их детство. Однако когда речь зашла о настоящем моменте, Горбачева сказала единственную фразу: "Он пьет".

По какой причине Евгений Титаренко был отрезан от общества, и почему ему некуда было вернуться из больницы? В июле 2017-го журналисты "Прямого эфира" провели собственное расследование.

Похороны писателя назначены на 3 мая.