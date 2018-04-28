Россияне оценили привлекательность туризма в Египте

Тридцать пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что туризм в Египте не интересовал их даже до взрыва самолета над Синайским полуостровом.

Респондентам задали такой вопрос: «Вы считаете Египет привлекательным туристическим направлением?». По словам 32 процентов опрошенных, Египет перестал интересовать их после теракта, так как «там небезопасно».

27 процентов опрошенных заявили, что их привлекает отдых в Египте. Эта часть респондентов любит «морские курорты и древности».

Еще шесть процентов участников опроса признались, что «вообще не любят туризм».

Всего в опросе приняли участие 6028 человек.