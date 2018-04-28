Россияне оценили привлекательность туризма в Египте 

Тридцать пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что туризм в Египте не интересовал их даже до взрыва самолета над Синайским полуостровом.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы считаете Египет привлекательным туристическим направлением?». По словам 32 процентов опрошенных, Египет перестал интересовать их после теракта, так как «там небезопасно».
27 процентов опрошенных заявили, что их привлекает отдых в Египте. Эта часть респондентов любит «морские курорты и древности».
Еще шесть процентов участников опроса признались, что «вообще не любят туризм».
Всего в опросе приняли участие 6028 человек.
В марте этого года в России возобновилась продажа туров в Египет. В апреле «Аэрофлот» объявил, что возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля. Авиасообщение между РФ и Египтом было прекращено после теракта на борту пассажирского самолета «Когалымавиа» в ноябре 2015 года, жертвами которого стали 224 человека.