В Наро‐Фоминске прошли слушания по поводу строительства мусоросжигательного завода

Строительство мусоросжигательного завода в Могутово под Наро‐Фоминском обсуждали сегодня в городе на общественных слушаниях. Доклады об этапах строительства и экологических требованиях, предъявляемых к подобным заводам, представили ведущие специалисты‐проектировщики.

Содокладчиками выступили

эксперты-экологи

строительной индустрии и общественных организаций и Общественного народного фронта. Возможность высказаться представили всем желающим. Специалисты говорят, что с технической точки зрения все эти технологии -современные и апробированные. Зарубежным опытом строительства и использования МСЗ в городах Европы поделился представитель швейцарской HZI group — ведущей мировой компании, которая специализируется на эффективных экологически чистых и проверенных технологиях. От имени областного Министерства экологии и природопользования выступила советник Минэкологии Мария Комкова . Она пообещала жестко отслеживать ход работ по проектированию и возведению объекта и учесть все замечания и предложения.

В рамках слушаний докладчики заявили, что все конструктивные замечания жителей будут учтены, а все заявления и обращения в обязательном порядке рассмотрят на всех этапах, в том числе, когда будет проводиться экологическая экспертиза.