Какие мероприятия ко Дню Победы пройдут в Уфе?

4 мая в ГДК прозвучит концерт духовых оркестров Военного комиссариата РБ, войсковой части 63494 (Алкино) — «Песни Победы».

С 4 по 9 мая ГДК и Детская школа искусств №2 организуют выездные благотворительные концерты в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войны и Уфимском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

6 мая состоится уже традиционная 70-я Уфимская городская легкоатлетическая эстафета. В этом году она пройдёт в парке Победы и по улицам Орджоникидзевского района.

Городской культурно-досуговый центр (Первомайская, 47) вместе с Уфимской городской организацией инвалидов «МИР» проведёт торжество «Живая память» для инвалидов города, ветеранов войны и тружеников тыла.

7 мая в концертном зале имени Ф. И. Шаляпина состоится концерт посвящённый 73-летию Победы в Великой Отечественной войне «Песни Великой Победы». Принимают участие артисты Идрис Газиев, Вахит Хызыров, Владимир Суханов, Земфира Хусаинова и т.д. Начало в 14.00.

8 мая в Городском культурно-досуговом центре (Первомайская, 47) состоится праздничный концерт «Помним! Славим! Гордимся!»

9 мая после церемонии возложения цветов в парке Победы у Вечного Огня в 10.30 ч. основные городские мероприятия состоятся на площади им. Ленина и прилегающих к нему территориях.

Шествие «Бессмертного полка» начнётся с 11.00 и пройдёт по проспекту Октября на участке от улицы 50 лет СССР до бульвара Славы.

На площадке перед Русским драмтеатром с 9.00 до 17.00 ТРК «Башкортостан» вместе с МЧС по РБ организуют Всероссийскую акцию «Солдатская каша». Состоится раздача гречневой каши с военно-полевой кухни. Раздача георгиевских лент. Инсталляция военных событий на площадке мероприятия.

На площади имени Ленина с 15:00 до 17:00 — праздничная программа молодёжных коллективов, а с 17:00 до 22:00 — праздничный концерт профессиональных и самодеятельных коллективов и артистов Уфы

Различные мероприятия пройдут в этот день также на всех районных площадках столицы.

Завершится праздник красочным фейерверком в 22:00 на площади им. Ленина.