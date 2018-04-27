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Какие мероприятия ко Дню Победы пройдут в Уфе?
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Какие мероприятия ко Дню Победы пройдут в Уфе? 

АиФ-Уфа 3 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Национальном музее с начала мая начинает работу выставка «Война. Победа. Память». Эксклюзивные сувениры из частной коллекции уфимского коллекционера Валерия Малькова.
4 мая в ГДК прозвучит концерт духовых оркестров Военного комиссариата РБ, войсковой части 63494 (Алкино) — «Песни Победы».
С 4 по 9 мая ГДК и Детская школа искусств №2 организуют выездные благотворительные концерты в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войны и Уфимском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
6 мая состоится уже традиционная 70-я Уфимская городская легкоатлетическая эстафета. В этом году она пройдёт в парке Победы и по улицам Орджоникидзевского района.
Городской культурно-досуговый центр (Первомайская, 47) вместе с Уфимской городской организацией инвалидов «МИР» проведёт торжество «Живая память» для инвалидов города, ветеранов войны и тружеников тыла.
7 мая в концертном зале имени Ф. И. Шаляпина состоится концерт посвящённый 73-летию Победы в Великой Отечественной войне «Песни Великой Победы». Принимают участие артисты Идрис Газиев, Вахит Хызыров, Владимир Суханов, Земфира Хусаинова и т.д. Начало в 14.00.
8 мая в Городском культурно-досуговом центре (Первомайская, 47) состоится праздничный концерт «Помним! Славим! Гордимся!»
9 мая после церемонии возложения цветов в парке Победы у Вечного Огня в 10.30 ч. основные городские мероприятия состоятся на площади им. Ленина и прилегающих к нему территориях.
Шествие «Бессмертного полка» начнётся с 11.00 и пройдёт по проспекту Октября на участке от улицы 50 лет СССР до бульвара Славы.
На площадке перед Русским драмтеатром с 9.00 до 17.00 ТРК «Башкортостан» вместе с МЧС по РБ организуют Всероссийскую акцию «Солдатская каша». Состоится раздача гречневой каши с военно-полевой кухни. Раздача георгиевских лент. Инсталляция военных событий на площадке мероприятия.
На площади имени Ленина с 15:00 до 17:00 — праздничная программа молодёжных коллективов, а с 17:00 до 22:00 — праздничный концерт профессиональных и самодеятельных коллективов и артистов Уфы.
Различные мероприятия пройдут в этот день также на всех районных площадках столицы.
Завершится праздник красочным фейерверком в 22:00 на площади им. Ленина.
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