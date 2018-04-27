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Патриарх предложил подумать о будущем человечества
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Патриарх Кирилл призвал остановить «сползание в бездну окончания истории» 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Издательство Московской патриархии выпустило новую книгу патриарха Кирилла "Подумайте о будущем человечества", говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
"Обращаясь к современному читателю, как к западному, так и к отечественному, патриарх Кирилл предлагает подумать о будущем человечества, потому что современное общество, размывая понятие греха, раскрепощает страшную разрушительную энергию человеческого инстинкта, которая в условиях гражданских свобод способна уничтожить и саму человеческую цивилизацию", — говорится в сообщении.
Предстоятель Русской православной церкви призывает каждого читателя осознать ответственность за весь человеческий род и остановить "сползание в бездну окончания истории".
"Сегодня время сплочения всех здоровых сил, потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации. Это видно невооруженным глазом, и нужно быть слепым, чтобы не заметить приближения грозных мгновений истории, о которых говорил в книге Откровения апостол и евангелист Иоанн Богослов. О времени том никто не знает, но приближение или удаление этого времени зависит от нас — от Церкви Божией и от каждого человека", — эти слова первоиерарха приводятся в качестве эпиграфа на сайте патриаршего издательства.
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