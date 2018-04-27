Патриарх предложил подумать о будущем человечества

Патриарх Кирилл призвал остановить «сползание в бездну окончания истории»

Издательство Московской патриархии выпустило новую книгу патриарха Кирилла "Подумайте о будущем человечества", говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви

"Обращаясь к современному читателю, как к западному, так и к отечественному, патриарх Кирилл предлагает подумать о будущем человечества, потому что современное общество, размывая понятие греха, раскрепощает страшную разрушительную энергию человеческого инстинкта, которая в условиях гражданских свобод способна уничтожить и саму человеческую цивилизацию", — говорится в сообщении.

Предстоятель Русской православной церкви призывает каждого читателя осознать ответственность за весь человеческий род и остановить "сползание в бездну окончания истории".