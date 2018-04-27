Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании заявил, что отмена страховой медицины может привести к полному хаосу в этой сфере.

«По поводу госфинансирования медицины — вот здесь министр есть, здесь никакого секрета не будет, дискутируется эта тема постоянно. Специалисты считают, что, если сейчас начнём ликвидировать страховые формы медицины, то мы вообще придём к полному хаосу в этой сфере», — сказал Путин.

При этом он отметил, что совершенствовать эту систему, безусловно, нужно, но действовать необходимо аккуратно.