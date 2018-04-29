Спасенных в море щенков вернут хозяину в Находке

Щенков, спасенных моряками с прибывшего из Южной Кореи в Приморье траулера "Механик Романча", разместили в гостинице для животных на время карантина, после этого рыбак сможет их забрать, сообщил в воскресенье журналистам начальник Находкинской таможни Константин Бондарева.

Ранее информационное агентство "Восток-Медиа" сообщало, что российские рыбаки по пути в Южную Корею выловили в море собаку, которая потом родила и умерла. Щенки выжили и остались на траулере. Когда судно вернулось в Россию , оно не могло получить разрешение на постановку к причалу, так как у собак не было ветеринарных паспортов, сообщили РИА Новости в Находкинской таможне. Кроме того, один человек должен ввозить не более двух животных, а рыбак ввозил трех щенков. В пятницу вечером таможня Находки разрешила пришвартоваться в порту траулеру "Механик Романча", но собак пока оставили на судне.

Начальник таможни в воскресенье отметил, что собакам были сделаны прививки на территории Южной Кореи, но справки, которые были у рыбака, не содержали всех норм, которые нужны для ввоза животных в Россию.

"Ситуация разрешилась… Находкинская таможня активно взаимодействовала со службой ветеринарного контроля управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Нашли приемлемый вариант. Службой ветеринарного контроля собаки были переданы в гостиницу для животных, где было создано помещение, в котором они будут находиться на карантине", — сказал Бондарев.

"Проблема разрешилась… Судьба собак — это компетенция Россельхознадзора, по всей видимости, им поставят ряд прививок, они выдержат период. И их отдадут владельцу", — добавил он.

Бондарев отметил, что ситуация с щенками выявила ряд проблем, которые требуют обсуждения: отсутствие информированности у моряков о порядке ввоза животных, а также отсутствие на территории пункта пропуска специального помещения, в котором на карантине могут находиться животные.