В МЧС заявили об угрозе российским больницам

Кража персональных данных о состоянии здоровья и даже переустановка настроек на медицинских приборах не исключены в результате возможных атак хакеров на подключенные к интернету системы, предупреждает центр "Антистихия".

"Антистихия" — всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными жертвами, а также нанести большой экономический урон.

"Масштаб угрозы может варьироваться от кражи персональных данных о состоянии здоровья до опасной для жизни переустановки настроек на медицинских приборах", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что в 2018 году в мире будет использоваться почти 19 миллионов подключенных носимых медицинских устройств, в том числе инсулиновых помп, кардиостимуляторов и мониторов.

По данным центра, в 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось более чем в четыре раза. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%) и компрометацию учетных данных (23%). В общем количестве хакерских атак в России DDoS-атаки занимают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов — 6%.

Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ свидетельствует о резком обострении противоборства в киберсфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.

При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совете безопасности России отмечали низкую осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету.

С 1 января действует закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.