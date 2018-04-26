Участники шествия вспомнили героев народного ополчения

В годы войны в народное ополчение 7-й Бауманской дивизии записались 12 тысяч человек.

В основном это были студенты и пожилые люди, которых по состоянию здоровья не взяли в действующую армию. Ополчение начало формироваться в Пушкинской школе на улице Бауманской 2 июля — на двенадцатый день после начала Великой Отечественной.

— Мне было четырнадцать лет, и я помню, как люди здесь выстраивались в очередь, — вспоминает участник Великой Отечественной войны Юрий Семичковский. — Каждый мальчишка моего возраста тоже мечтал туда попасть. Но, увы, нас не брали.

По словам Семичковского, 7-я дивизия народного ополчения формировалась в течение всего июля, после чего их направили в Вязьму — для обороны Москвы . Так совершенно неподготовленные люди, многие из которых никогда не держали в руках оружие, встали на защиту любимой столицы.

— Из 12 тысяч ополченцев погибли почти 10 тысяч человек, — рассказывает председатель первичной организации № 11 Совета ветеранов Басманного района Вячеслав Плотников

В Пушкинской школе на Бауманской улице всегда чтили память героев. В 60-е годы прошлого века школьники даже встречались с оставшимися в живых бойцами дивизии, собирали их воспоминания, фотографии военных лет.

— Я тогда работала пионервожатой и готовилась к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне, — вспоминает педагог Наталья Языкова. — Школьники с энтузиазмом занимались поисковой работой, встречались с ветеранами.

А когда собрали определенное количество документальных свидетельств, создали музей, который работает до сих пор. В отдельной комнате, выделенной в школе под музей, можно увидеть личные вещи ополченцев: котелки, расчески, гимнастерки, фотографии, военные письма и многое другое.

— Несколько лет назад ветераны вышли с инициативой о возведении памятника народному ополчению на площади Разгуляй, — рассказывает Вячеслав Плотников. — На него мы собирали деньги всем миром, кто сколько мог. Поэтому этот памятник с чистой совестью можно назвать народным.

Его открыли два с половиной года назад, и теперь на каждый праздник местные жители собираются около него, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны. Участники шествия «Бессмертный полк в Басманном районе» собрались возле Пушкинской школы в 13 часов: учащиеся, ветераны, местные жители — более 100 человек. Мальчишки и девчонки выносят из школы портреты бойцов 7-й Бауманской дивизии народного ополчения.

— Эти фото приносили нам в 60-е годы прошлого века еще живые ополченцы, — вспоминает Наталья Языкова. — Никого уже из них нет. Но пока мы будем их помнить, наша страна будет непобедима.

И мы должны воспитывать патриотические чувства у наших школьников. Такие мероприятия необходимы. Участники мероприятия колонной, с портретами фронтовиков в руках, прошли почти километр до площади Разгуляй, где состоялся торжественный митинг.

— У жителей нашего района сложилась прекрасная традиция: уже два с половиной года на все праздники собираются около этого памятника, — сказал «ВМ» глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин

Среди участников «Бессмертного полка» — ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке, почетный житель Басманного района Алексей Рапота.

— Прекрасно, что вы храните память о наших защитниках Родины, — обратился ветеран к молодежи. — Прошу, никогда не забывайте тех, благодаря кому мы победили в той страшной войне.

В завершение мероприятия участники шествия посадили более 15 саженцев сирени в сквере на площади Разгуляй.

— Высаживать сирень, символ Победы, в память о тех, кто защитил нашу страну в Великой войне, стало уже нашей доброй традицией, — сказал Геннадий Аничкин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Салман Дадаев, глава управы Басманного района:

— «Бессмертный полк» в Басманном районе проводится впервые, но, надеюсь, акция станет традиционной. Она посвящена бойцам 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, которые в большинстве своем погибли на 242-м километре Минского шоссе. Делегация района ежегодно в октябре ездит туда, чтобы почтить память героев.

КСТАТИ

В День герба и флага Москвы, 6 мая, в честь 73-й годовщины Великой Победы по брусчатке Поклонной горы пройдет парад Кадетского движения. Для участия в шествии, которое состоится уже в четвертый раз, отобраны лучшие из лучших — всего две с половиной тысячи из двенадцати тысяч столичных учеников кадетских классов.

Впервые кадеты вынесут копию Знамени Великой Победы, врученную им 19 февраля этого года ветеранами Великой Отечественной войны. В прошлом году посмотреть парад пришли более 15 тысяч человек, в этом году ожидается более двадцати тысяч гостей. Мероприятие закончится запуском голубей и возложением цветов к «Огню памяти и славы». А еще собравшиеся исполнят гимн Москвы.