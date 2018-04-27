Второе издание книги об Александре Панкратове, дополненное уникальными материалами, презентовали в Вологде

В Вологде прошла презентация книги с военными воспоминаниями вологжан

Сборник называется «Ковырино. Мы помним! Мы гордимся!». Книга создана на основе воспоминаний участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, которые проживают в микрорайоне Ковырино. Ее презентация прошла в зале Вологодского института права и экономики.

«Первоначально мы с активистами ТОСа обошли семьи, где живут ветераны, собирали информацию, рассказы родственников. Нам хотелось детально воссоздать судьбы людей, найти неизвестные подробности. И у нас получился рассказ о войне без прикрас, то, что видели и пережили сами участники боев и труженики тыла. Еще мы искали фотографии, работали с архивами, в том числе и с теми, которые были рассекречены совсем недавно. Запрашивали наградные листы. И теперь многих в книге ждут открытия, факты о своих близких, которых они не знали», — рассказала автор и составитель книги «Ковырино. Мы помним. Мы гордимся», председатель ТОС «Ковырино» Наталья Колыгина.

Материалы для книги собирали почти два года. В нее включены рассказы о 36 героях. Это и известные вологжане, чьими именами названы улицы Вологды , и те, кто оказался незаслуженно забытым. Так, благодаря книге авторам удалось вернуть Вологде такое имя, как Анна Баян — это известный в Советском Союзе автор песен. Во время Великой Отечественной войны она воевала в партизанском отряде.

Инициативу подготовить сборник, который бы собрал воспоминания жителей города, высказал депутат Вологодской городской Думы Борис Подольный. Он же помог с изданием книги.

«Одно и самых важных качеств человека — это умение быть благодарным. Так меня учил мой дед. Он всю свою жизнь занимался восстановлением исторической памяти. И эта книга — попытка отдать дань памяти нашим предкам, нашим ветеранам, тем, кто защищал нашу Родину в суровые годы. Я очень надеюсь, что ее прочитают дети, чтобы они знали нашу историю и старались быть достойными наших героев. Тогда и современные люди будут вести себя достойно», — рассказал издатель книги, депутат Вологодской городской Думы Борис Подольный.

Первые 500 экземпляров книги «Ковырино. Мы помним. Мы гордимся» передали ветеранам микрорайона. Также их направят в школьным библиотекам. Авторы планируют продолжить работу над изданием. Уже сейчас к Наталье Колыгиной обращаются жители микрорайона, которые хотят дополнить сборник своими рассказами.