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Путин призвал к пропаганде науки
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Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях

Путин рассчитывает, что российские деятели искусства уделят внимание пропаганде науки 

ТАСС 1 час назад
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Российские власти будут побуждать деятелей искусства заниматься пропагандой научных знаний и достижений отечественных ученых. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров.
Таким образом он прокомментировал выступление одного из участников, предложившего снимать фильмы про российских ученых по аналогии с успешным отечественными кинокартинами последних лет, посвященных спорту.
Путин рассказал, что на слишком малое внимание со стороны государства к распространению информации о науке и образовании на последней встрече с ним жаловался и писатель Даниил Гранин. Он убеждал главу государства, что талантливая пропаганда, в хорошем смысле этого слова, достижений ученых очень важна, в том числе с президентского уровня.
"Я, во-первых, это делаю — исполняю его наказ. Во-вторых, будем, конечно, побуждать наших деятелей искусства к тому, чтобы они тоже над этим поработали", — заключил глава государства.
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